Kieler Gesundheitsstudie : Nako-Teilnehmerin Britta Carlson: Welche Auswirkungen hat Profisport auf die Gesundheit?

Die Studie will erfahren, welche Lebensumstände bestimmte Krankheiten befördern. Nun kommt der Profifußball dazu.

Kiel | Welche Auswirkungen hat eine Profi-Fußball-Karriere auf den Körper? Das will eine nun gestartete Untersuchung herausfinden. Die Untersuchung ist Teil der Nako-Gesundheitsstudie. In dieser wurden über 200.000 Deutsche an 18 Standorten untersucht. „Wir wollen verstehen, wie sich Volkskrankheiten entwickeln“, sagt Prof. Wolfgang Lieb. Er leitet die Na...

