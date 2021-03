Pandemie : Nächste Woche geht's mit Wäscheklammer zur Schule

Das Land ermöglicht allen Schülern Selbsttests auf Corona. 610 000 Kits werden dafür dieser Tage ausgeliefert.

Kiel | Wie es konkret am besten geht, will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) jeder Schule selbst überlassen. Aber eine „Empfehlung“ hat sie doch parat: „Eine Testraße zum Durchschleusen“ in einem besonders großen Raum wäre eine gute Idee. Ansonsten: „Notfalls kann man das auch gut ins Unterrichtsgeschehen einbauen.“ Die ersten 230 000 Tests gehen schon...

