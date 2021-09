Verkehr : Anreize für Urlaub ohne Auto

Es dient nicht allein dem Klimaschutz, sondern auch der Tourismus-Akzeptanz der Einheimischen und der Erwartungshaltung von Gästen: Warum sich Touristiker im Norden um „nachhaltige Mobilitätsangebote“ kümmern sollen.

Kiel | Er fährt im Stundentakt zwischen 9 und 17 Uhr, bedient alle Hotspots, die für Urlauber interessant sind und lässt sich für Inhaber einer Kurkarte sogar ohne Aufpreis nutzen: So funktioniert in Kurzform der „Seekieker“, der derzeit in seiner ersten Saison den Großen Plöner See umrundet. Von solchen Projekten wünschen sich Verkehrsminister Bernd Buchhol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.