Wetterprognose vom Experten : Nach Starkregen und Gewittern: Ist der Sommer 2021 in SH bereits vorbei?

In den kommenden Tagen werden sonnige Bedingungen und Temperaturen um die 26 Grad im Lauenburger Raum prognostiziert – aber hält das gute Wetter an?

Schleswig-Holstein | Von einem sommerlichen Wetter war in Schleswig-Holsteins in den vergangenen Tagen nichts zu spüren. Vereinzelte Gewitter und zwischenzeitlicher Starkregen sorgten landesweit für wenig Sommer-Feeling. „Heute wird das noch so weiter gehen, ehe es sich morgen etwas stabilisieren wird und wir am Donnerstag und Freitag eine Zwischenhochphase erleben werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.