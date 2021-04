Nach Explosionen in Glücksburg : Ermittlungsgruppe „Ticket“ jagt Automaten-Sprenger

Erstmals sind dieses Jahr wieder Fahrkartenautomaten gesprengt worden. Laut Kieler Landeskriminalamt geht es den Tätern ums Geld, nicht um die Ticketrollen.

Kiel | Nach der Sprengung von zwei Fahrkartenautomaten am Bahnhof von Glückstadt (Kreis Steinburg) ist die Ermittlungsgruppe „Ticket“ wieder aktiviert worden. Die Beamten von Landeskriminalamt (LKA) und Bundespolizei ermitteln in Fällen von gesprengten Fahrkartenautomaten – 2020 gab es in Schleswig-Holstein 23 Taten. Im Jahr zuvor waren es lediglich neun gew...

