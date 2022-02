Corona in Schleswig-Holstein : Mutante BA.2: Zum zweiten Mal wandert Omikron von Dänemark nach SH ein

Der Kieler Virologe Thomas Lorentz hofft, dass die neuen Corona-Mutanten zwar immer infektiöser werden, aber zugleich harmloser. Bei Ungeimpften sieht es es allerdings etwas anders.

Kiel / Flensburg | Eigentlich ist es eine gute Nachricht: In Dänemark sind die Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen. Allerdings liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen mit Werten über 3000 im Nachbarland durchschnittlich immer noch doppelt so hoch wie in Flensburg, das diese Woche in Schleswig-Holstein die höchsten und die am stärksten stei...

