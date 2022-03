Zweiter Weltkrieg : Mühsame Detektivarbeit an Enigma-Funden aus der Ostsee

Wo wurden die Enigma-Chiffriermaschinen eingesetzt? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler, seitdem aus der Ostsee und der Schlei sieben Maschinen geborgen wurden.

Schleswig | Die in der Ostsee und der Schlei gefundenen Enigma-Chiffriermaschinen bergen weiter Rätsel. „Bei mir tauchen bei der Arbeit an den Maschinen immer wieder neue Fragezeichen im Kopf auf“, sagte die archäologische Restauratorin Corinna Mayer der Deutschen Presse-Agentur. Seit Monaten arbeitet die 42-Jährige in der Archäologischen Zentralwerkstatt auf Sch...

