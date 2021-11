Gedenken mit Abstand : Mölln erinnert an Brandanschläge vor 29 Jahren

In der Nacht zum 23. November 1992 hatten zwei Neonazis Brandsätze auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser geworfen. Dabei wurden eine Frau und zwei Kinder getötet. Neun weitere Menschen wurden verletzt.

Mölln | Mit einer Gedenkfeier erinnert die Stadt Mölln am Dienstagabend an den 29. Jahrestag der rechtsradikalen Brandanschläge von Mölln, bei denen eine Frau und zwei Mädchen starben. Wegen der Corona-Beschränkungen finde die Veranstaltung in diesem Jahr ausschließlich unter freiem Himmel statt, teilte die Stadt Mölln auf ihrer Internetseite mit. Die G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.