Corona-Pandemie : Mit Video: Das hält Daniel Günther von den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels

Unter anderem sollen Beschäftigte in der Intensivpflege erneut einen Corona-Bonus bekommen.

Kiel | Günther äußert sich nach Bund-Länder-Treffen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich ausdrücklich hinter den Beschluss des Bund-Länder-Gipfels gestellt, den Beschäftigten in der Intensivpflege einen erneuten Corona-Bonus zu zahlen. Zudem kündigte er an, dass Schleswig-Holstein dem vom Bundestag beschlossenen neuen In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.