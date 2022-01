Ein Stück Papier kann die Lieferung sein : Mit Scannern und Spürnasen: SH will Drogenschmuggel ins Gefängnis stoppen

Um den Drogenschmuggel in Gefängnisse zu stoppen, setzt Schleswig-Holstein jetzt auf zwei Arten von Spürnasen: die von Hunden und die von Geräten, die eigentlich Sprengstoff erschnüffeln.

Kiel | Die Gefängnismauern sind kein Hindernis: Drogen, Handys, Rasierklingen oder Cuttermesser – all das wird seit Jahren in immer größeren Mengen in die Justizvollzugsanstalten im Land geschmuggelt. Doch jetzt rüstet Schleswig-Holstein auf: Das Land mietet zwei Drogenscanner und bildet die ersten drei justizeigenen Spürhunde aus. Drohnen fliegen Drogen ...

