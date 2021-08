Windjammerparade und Musik : Mit Feuerwerk: Kieler Woche 2021 legt Fokus auf den maritimen Kern

Anders als vor der Pandemie wird es keine großen Bühnen und keine ausgedehnten Flanierbereiche geben.

Kiel | Die 127. Kieler Woche vom 4. bis 12. September fällt wegen Corona auch in diesem Jahr deutlich kleiner aus als zunächst geplant. „Natürlich hätten wir alle gerne in diesem Jahr wieder eine „richtige“ Kieler Woche gefeiert“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. Die Infektionslage lasse dies noch nicht zu. Die Veranstalter k...

