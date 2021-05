Urlaub in der Pandemie : Alle Tourismus-Modellregionen sind an den Start gegangen

Mit dem Nordseebad Büsum ist das fünfte Pilotprojekt angelaufen. Die Einlasskontrollen sind die strengsten.

Büsum | Schleswig-Holsteins bundesweit beachteten touristischen Modellregionen haben in ihren höchsten Gang geschaltet: In Form von Büsum ist auch das zeitlich letzte von fünf Projekten zur Erprobung von Urlaub in Pandemiezeiten gestartet. „Die ersten Gäste sind schon angereist“, teilte der Tourismusdirektor des Nordseebads, Olaf Raffel, kurz vor Mittag am Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.