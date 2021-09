Missbrauchte Kinder : Ein Spielzimmer für traurige Geschichten

Werden Kinder Opfer von Missbrauch und Gewalt, setzt die Polizei in Schleswig-Holstein auf Videovernehmungen durch speziell geschulte Beamte in einem kindgerechten Raum. Ein Besuch bei der Kripo in Kiel.

Kiel | Auf dem Regal sitzt ein Plüschteddy, von einem Podest schaut eine Tigerente in den Raum. Was freundlich wirkt mit seinen kleinen grünen Kinderhockern, ist ein Raum schmerzlicher Geschichten, die kleine Kamera an der Wand verrät es. Hier, in diesem Zimmer der Kripo Kiel, werden Kinder vernommen, die Opfer von Missbrauch oder häuslicher Gewalt geword...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.