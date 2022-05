Gesundheitsministerium : Start der Badesaison: So gut ist die Wasserqualität in Gewässern in SH

Zum Start der Badesaison am 1. Juni ist die Wasserqualität an den Gewässern in Schleswig-Holstein nach Angaben des Gesundheitsministeriums sehr gut.

Kiel | Nach bisherigen Messergebnissen in rund 330 Badegewässer sei aus wasserhygienischer Sicht unbeschwertes Baden möglich, teilte das Ministerium am Montag mit. Die Messwerte sind im Internet abrufbar und werden bis Mitte September fortlaufend aktualisiert. Auf den nordfriesischen Inseln beginnt die Badesaison offiziell am 15. Juni. Weiterlesen: Sti...

