Freedom Day in Dänemark : Umfrage: Mehrheit will vorsichtig sein und nicht in das Nachbarland fahren

Bei der Einreise nach Dänemark gelten zwar noch Beschränkungen, aber nicht für Schleswig-Holsteiner. Werden Sie jetzt in unser Nachbarland reisen, um die neue Freiheit ohne Corona-Regeln auszukosten?

02. Februar 2022, 18:54 Uhr

Schleswig-Holstein | Seit Dienstag gilt Covid-19 in Dänemark nicht mehr als „gesellschaftsbedrohende Krankheit“. Demnach ist nicht nur die Maskenpflicht Geschichte. Sämtliche Corona-Restriktionen bis auf die Einreiseregeln sind am 1. Februar gefallen – und das trotz extrem hoher Infektionszahlen. Die Zahlen wirken sich jedoch nicht so stark wie befürchtet auf die Lage in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen aus.

Und so sind nun auch Großveranstaltungen ebenso erlaubt wie der Besuch von Bars und Diskotheken. Nachweise über Impfungen, Genesungen und negativen Tests gehören der Vergangenheit an. Statt Verordnungen gibt es nun nur noch Empfehlungen.

Nur die Einreise nach Dänemark unterliegt weiterhin Beschränkungen. So müssen Personen, die aus einem EU- oder Schengenland einreisen, nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Für Schleswig-Holsteiner gibt es allerdings keine Testpflicht – ebenso wenig wie für Tagesausflügler.

Wir wollen deshalb heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, ob Sie nun die Gelegenheit nutzen und nach Dänemark rüberfahren? Stimmen Sie hier ab.

Zwischenstand am Mittwoch, 2. Februar, um 18.50 Uhr: Bisher haben 800 Nutzer an unserer Umfrage teilgenommen. 31 Prozent gaben an, sich jetzt auf den Weg nach Dänemark machen zu wollen. 65 Prozent gaben an, lieber weiterhin vorsichtig zu sein. Vier Prozent sind unentschieden.