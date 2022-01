Beunruhigende Zahlen in SH : Fast 480 verletzte Beamte: Mehr Widerstand und Gewalt gegen Polizisten

Im vergangenen Jahr wurden bei Gewalt und Widerstand 478 Polizisten in Schleswig-Holstein verletzt, fünf von ihnen schwer. Rund 100 Täter waren minderjährig.

Kiel | Die Zahl der Widerstands- und Gewalthandlungen gegen Polizisten in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr zugenommen.1234 Taten wurden 2021 registriert, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. 2020 seien es 1170 Taten gewesen. Neuer Höchststand Im vergangenen Jahr wurden demnach bei Gewalt und Widerstand 478 Beamte verletzt, fünf von ihnen schwer. In der Folge kam es zu 414 Tagen Dienstunfähigkeit. Bei 101 Verdächtigen handelte es sich um Minderjährige. Die Entwicklung ist aus Sicht des FDP-Abgeordneten Jörg Hansen nicht erfreulich. Die Zahl der verletzten Beamten habe einen Höchststand erreicht und gegenüber dem Vorjahr mit 438 Verletzten sogar deutlich zugenommen. Auch bei der Zahl der minderjährigen Täter zeige die Kurve wieder nach oben. „Diese Entwicklung müssen wir unbedingt stoppen“, forderte Hansen. „Wir müssen jetzt genau hinschauen, wo die Ursachen dieser Entwicklung liegen und sie beheben.“ Eingeschränkte Präventionsarbeit Wegen Corona sei die Präventionsarbeit eingeschränkt. „Dabei ist sie vor allem für jüngere Altersgruppen wichtig.“ Die Präventionsarbeit muss trotz der Einschränkungen durch Corona intensiviert werden, forderte der FDP-Politiker. Der direkte Kontakt und die direkte Ansprache seien wichtig, um Respekt und Verständnis für die Polizeiarbeit zu erhalten. Mehr Polizistinnen und Polizisten seien nötig. Außerdem berichtete das Innenministerium von 73 Fällen von Widerstandshandlungen und Angriffen im vergangenen Jahr gegen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Zum Thema: Täter flüchtig: Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz erschossen ...

