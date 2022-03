Verhaltensstörungen : 80 Prozent der Schüler durch Corona-Zeit psychisch belastet

Nach Einschätzung einer Expertin vom UKSH in Kiel ist der allergrößte Teil der Kinder und Jugendlichen im Land durch die Pandemie seelisch belastet. Die Sorge ist groß, dass sich daraus Krankheiten entwickeln könnten.

Kiel | Bei Jungen fallen in erster Linie mehr Verhaltensstörungen auf, vor allem so genannte Impulskontrollstörungen, bei Mädchen primär Essstörungen und depressive Symptome: Psychologen haben vor dem Bildungsausschuss des Landtags am Donnerstag ein alarmierendes Bild seelischer Pandemie-Folgen für Kinder und Jugendliche gezeichnet. „Wir haben es nicht nur...

