Erstaufnahmeeinrichtungen in SH : Land erhöht Schutz von Flüchtlingen vor Gewalt

Checklisten für Stress-Situationen, Selbstverpflichtungen zu einem Verhaltenskodex, schnellere räumliche Absonderung von Opfern: Das Land will Übergriffen in den Massenunterkünften für Flüchtlinge besser vorbeugen.

Neumünster | Das Land will besonders vulnerable Flüchtlinge besser gegen Gewalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Rendsburg, Neumünster, Boostedt und Bad Segeberg absichern. Dazu optimiert es das Schutzkonzept. Wir möchten in Krisensituationen noch zielgerichtetere Interventionsketten garantieren „Wir möchten in Krisensituationen noch zielgerichtetere In...

