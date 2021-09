Der Herr der Wikinger : Matthias Toplak ist neuer Leiter des Haithabu-Museums

Matthias Toplak löst Ute Drews ab, die nach 34 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wird.

Schleswig | Es gibt schlechtere Tage, um in das Reich der Wikinger einzuziehen. Die Sonne schien am Mittwoch von einem blauen Himmel herab, als Matthias Toplak seinen ersten Arbeitstag als neuer Leiter des Wikinger-Museums Haithabu beging. „Dieses Wetter macht mir den Umzug in den Norden leicht“, sagte Toplak. Das war natürlich nur die halbe Wahrheit, denn der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.