Ukraine-Krieg : Marine-Schiffe aus Kiel sollen Nato-Nordflanke in der Ostsee verstärken

Unterstützung der Bündnispartner an der Nato-Nordflanke: Die Deutsche Marine entsendet am Montagnachmittag Schiffe vom Marinestützpunkt Kiel in die Ostsee.

Kiel | Die Deutsche Marine entsendet weitere Schiffe in die Ostsee. Wie die Einsatzflottille 1 am Montag mitteilte, sollten am Nachmittag die Minenjagdboote „Sulzbach-Rosenberg“ und „Homburg“, das Minensuchboot „Siegburg“ und der Tender „Elbe“, ein Versorgungsschiff, den Marinestützpunkt Kiel verlassen, um die Nato-Nordflanke zu verstärken. Zusätzlich machte...

