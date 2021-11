Mit 98 Jahren : Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein ist tot

Die Mitbegründerin der Stiftung Louisenlund ist am Montag, 1. November, auf dem Gut Bienenbek verstorben.

Thumby | Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg ist tot. Sie verstarb im Alter von 98 Jahren nach langer Krankheit am Montag, 1. November, im Kreise ihrer vier Kinder in ihrem Zuhause auf Gut Bienenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das teilte ihre Familie am Dienstag, 2. November mit. Lebensmittelpunkt an der Schlei Geboren am 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.