Großenbrode : Mann fährt bei geschlossener Schranke über Bahnübergang – Intercity leitet Schnellbremsung ein

Großenbrode | Bei 90 km/h musste ein Intercity laut Bundespolizei auf Höhe des Bahnübergangs Großenbrode am Donnerstag eine Schnellbremsung einleiten. Der Grund: Ein älterer Mann mit Fahrrad überquerte die Bahngleise bei geschlossener Schranke. Reisende unverletzt Der Zug, der in Richtung Fehmarn unterwegs war, kam auf dem Bahnübergang zum Halten. Die Such...

