Ferienzeit und Operationen : Mangel an Blutpräparaten erwartet: DRK ruft zum Blutspenden auf

Die Sommerferien sind die klassische Problemzeit beim Blutspenden. Außerdem werden jetzt bei niedriger Inzidenz zahlreiche verschobene Operationen nachgeholt.

Lütjensee | Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erwartet während der Sommerferien einen schwindenden Vorrat an Blutpräparaten. Blutspender sollten die etwas kühleren Tage nutzen und noch vor dem Urlaub Blut spenden, appellierte das DRK am Donnerstag. Die Sommerferien seien die klassische Problemzeit beim Blutspenden. In diesem Jahr könnte es besonders schwierig werd...

