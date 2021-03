Gehaltsdifferenzen : Lohndumping in Impfzentren in SH sorgt für heftige Kritik

Ärzte bekommen neunmal so viel Geld fürs Impfen wie Medizinische Fachangestellte. Verband und Gewerkschaft sind sauer.

Kiel | Bitte nur keine Neiddebatte, mahnen die Ärzte in Schleswig-Holsteins Impfzentren. Ihr Honorar von 115 Euro pro Stunde plus diverser Zuschläge sei nicht überzogen oder gar unanständig, sondern im Bundesvergleich niedrig und angesichts der verantwortungsvollen Tätigkeit angemessen. Große Unterschiede: 16,51 Euro in SH, 38 Euro in NRW Allerdings fr...

