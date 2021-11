Umfrage des Tages : 2G in SH oder nicht? Knappe Mehrheit ist dagegen

Wegen steigender Infektionszahlen haben einige Bundesländer strengere Corona-Schutzmaßnahmen eingeführt, die insbesondere Menschen ohne Impfung betreffen. Sollte ein generelles 2G-Modell auch in SH gelten? Stimmen Sie ab.

05. November 2021, 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein | Angesichts der angespannten Corona-Lage verschärfen manche Bundesländer die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

In Baden-Württemberg etwa gelten seit Mittwoch strengere Regeln für Menschen ohne Corona-Impfung: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nun für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen einen teuren PCR-Test vorweisen – etwa im Restaurant, Kino, Schwimmbad, Museum oder in der Kantine. Auch die Kontaktbeschränkungen kehren zumindest für Ungeimpfte wieder zurück.

Schleswig-Holstein beschreitet aktuell einen Sonderweg, denn mit der 3G-Regel entfallen im Gegensatz zu den Nachbarländern nahezu alle anderen Gebote wie Maskenpflicht oder Abstandsregel.

Wir möchten heute von Ihnen wissen:

Zwischenstand 17.45 Uhr: 5182 Leser haben zu diesem Zeitpunkt an unserer Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis ist dabei recht ausgewogen. Dennoch: Mit 49 Prozent spricht sich eine knappe Mehrheit gegen eine Einführung der 2G-Regel in Schleswig-Holstein aus. 46 Prozent würden eine Verschärfung der Regeln angesichts der aktuellen Corona-Lage begrüßen. Noch unentschlossen sind fünf Prozent der Teilnehmer.

Hinweis: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.