Ukraine-Krieg : Lkw-Fahrer mit russischen Kennzeichen haben Angst – in der Szene gibt es Gerüchte

Alexander kündigt seinen Job als Lkw-Fahrer. Durch das russische Kennzeichen fühle er sich nicht mehr sicher und fürchtet Angriffe von ukrainischen Fahrern – dazu macht ein Gerücht in der Trucker-Szene die Runde.

Kiel | Alexander tritt in die Lücke zwischen zwei parkenden Lkw am Kieler Ostuferhafen. Die Sonne, die an diesem Nachmittag scheint, schafft es nicht zwischen die Trucks, die fast Plane an Plane nebeneinander stehen. Als er die Beifahrertür aufschließt und sich an einer Halterung die drei Stufen zur Fahrerkabine hochzieht, murmelt er etwas auf Russisch. Dann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.