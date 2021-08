Impfzentren in SH schließen : Letzter Aufruf für doppelte Impfung in einem Impfzentrum – auch ohne Termin

Wer beide Pieks in einem Impfzentrum erhalten möchte, muss bis zum 5. September die Erstimpfung gegen das Coronavirus machen lassen.

Kiel | Ende September sollen die Impfzentren in Schleswig-Holstein schließen. Der letzte Tag ist für den 26. September vorgesehen. Das Zentrum in Plön macht bereits eine Woche vorher zu. Weiterlesen: Flensburger Impfzentrum schließt am 26. September Impfungen gegen das Coronavirus erfolgen danach nur noch bei niedergelassenen Ärzten, in Betrieben und K...

