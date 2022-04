LANDTAGSWAHL IN SH 2022 : Video: Drei Fragen an Susanne Spethmann – Spitzenkandidatin der Linken

Die Linken wollen es am 8. Mai mit Susanne Spethmann in den Landtag schaffen. Doch wofür steht die Partei in Schleswig-Holstein eigentlich?

Schleswig-Holstein | Warum sollten die Bürger in Schleswig-Holstein die Linken wählen und was wäre der größte Fehler, den die Partei machen könnte? Unserer Reporterin Inga Gercke spricht mit der linken Spitzenkandidatin Susanne Spethmann im Video-Interview. Video: Drei Fragen an Susanne Spethmann – Spitzenkandidatin der Linken Mehr zum Thema: ...

