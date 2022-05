LANDTAGSWAHL SCHLESWIG-HOLSTEIN : Video-Statement: Darum möchte Monika Heinold Ministerpräsidentin von SH werden

Der Wahlkampf in Schleswig-Holstein geht in den Endspurt. Monika Heinold will Klimapolitik zur Chefinnen-Sache machen. Warum sie gerne Ministerpräsidentin werden würde, erzählt sie im Video.

Kiel | Monika Heinold geht als Spitzenkandida...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.