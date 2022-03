Landtagswahl in SH 2022 : Landtagswahl Schleswig-Holstein: Hochrechnungen und Ergebnisse am Wahlabend

Von der Wahlbeteiligung über die erste Hochrechnung bis zum amtlichen Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Wie SH abgestimmt hat, lesen Sie am Wahlabend hier.

Kiel | Der Landtag in Schleswig-Holstein wird am 8. Mai 2022 neu gewählt. Die Wahlberechtigten entscheiden bei der Landtagswahl darüber, wer SH in den nächsten fünf Jahren regiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird auch bei der Wahl 2022 wieder antreten. Der Spitzenkandidat der SPD ist Thomas Losse-Möller. Für die Grünen geht Monika Heinold ins ...

