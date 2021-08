Hochwasser und Flut im Süden : Zehn-Punkte-Plan: Land will Katastrophenschutz in SH regelmäßig überprüfen

Die Landesregierung hat bereits einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt, der bis 2030 umgesetzt werden soll. Unter anderem sollen die Wasserrettung ausgebaut und die Ausstattung modernisiert werden.

Kiel | Unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe im Westen und Südwesten Deutschlands im Juli setzt sich der Landtag in Kiel für bessere Vorkehrungen auch in Schleswig-Holstein ein. Das Parlament forderte am Mittwoch, regelmäßig die Strukturen des Katastrophenschutzes zu überprüfen und die Warnsysteme zu erproben. 5000 neue Sirenen und Fuhrparkmoder...

