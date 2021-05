Querung nach Dänemark : Landtag in SH einig: Das Beste aus Großprojekt Fehmarnbelt-Tunnel machen

Das Projekt bleibt umstritten, wird aber gebaut: An der festen Fehmarnbelt-Querung scheiden sich weiter die Geister. Die Grünen halten an ihrer Grundsatzkritik fest, finden sich aber mit der Realität ab.

Kiel | Schleswig-Holstein will die Chancen aus dem geplanten Fehmarnbelt-Tunnel für das Land nutzen und die negativen Auswirkungen auf Natur und Anwohner entlang der Hinterlandanbindung so gering wie möglich halten. Das machten Landtag und Regierung am Freitag in einer kontroversen Debatte über das Milliardenprojekt deutlich, das Grüne und eine Minderheit in...

