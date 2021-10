Sitzung am Freitag : Landtag debattiert über Breitbandausbau und Ostseefischerei

Die AfD fordert in einem Antrag eine Strategie der Landesregierung für den Erhalt der regionalen Fischerei.

Flensburg | Der Schleswig-Holsteinische Landtag befasst sich am Freitag ab 10 Uhr unter anderem mit den Folgen der jüngsten europäischen Beschlüsse zum Fischfang für die Ostseefischer. Demnach dürfen 2022 in weiten Teilen der Ostsee Dorsch und Hering kaum noch gefangen werden. In einem Antrag fordern die Angeordneten der AfD eine Strategie der Landesregierung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.