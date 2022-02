Montagsdemonstrationen in SH : Landesweit 85 Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Am Montag registrierte die Polizei 85 Anti-Corona-Demonstrationen und 21 Gegenveranstaltungen in Schleswig-Holstein.

Kiel | Die Polizei in Schleswig-Holstein hat am Montag 85 Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen registriert. Daran nahmen gut 9100 Menschen teil, wie ein Sprecher des Landespolizeiamtes am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bei 21 Gegenveranstaltungen seien rund 1140 Teilnehmer gezählt worden. In Eckernförde und Flensburg hätten Störversuche u...

