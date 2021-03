Kiel : Landesregierung unterstützt Kampagne für Frauen-Männer-Parität in Gremien

Die Kampagne des Landesfrauenrates möchte erreichen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt in Gremien vertreten sind.

Kiel | Frauen sollen in politischen Gremien künftig so stark vertreten sein wie Männer. Darauf zielt eine Kampagne des Landesfrauenrates Schleswig-Holstein, die das Ministerium für Gleichstellung mit 145.000 Euro unterstützt. Gleichberechtigung müsste eine Selbstverständlichkeit sein, sei es aber leider nicht, sagte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.