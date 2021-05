Kommunalbericht : Tiefbau-Pfusch bremst Verkehrssicherheit aus

Der Landesrechnungshof entdeckt in acht Städten Fehler "in einer Größenordnung, die besorgniserregend ist"

Kiel | Der Landesrechnungshof (LRH) wirft schleswig-holsteinischen Städten mangelhaftes Engagement für mehr Sicherheit im Straßenverkehr vor. Schon grundsätzlich werde zu wenig getan – und wenn doch, werde oft gepfuscht. In dieses Urteil mündet eine Prüfung, die der LRH exemplarisch in acht Städten vorgenommen und jetzt in seinem diesjährigen Kommunalbericht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.