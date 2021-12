ÖPNV-Ausbau : Landesnahverkehrsplan für SH: Diese Bahnstrecken werden reaktiviert

Wie fährt die Regionalbahn in Schleswig-Holstein in die Zukunft? Mit dem neuen Plan will die Landesregierung das Zugangebot erweitern und legt ehrgeizige Ziele für die Verkehrswende vor.

Kiel | Die Strategie für attraktivere Bahn- und Busangebote in Schleswig-Holstein steht: An diesem Donnerstag legt Verkehrsminister Bernd Buchholz dem Landtag den neuen Landesnahverkehrsplan (LNVP) zum Beschluss vor. „Das ist der nächste Schritt zur Verkehrswende“, sagt der FDP-Minister. Auch interessant: 3G-Regel im ÖPNV: Wenig Verstöße in Elmshorn...

