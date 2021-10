Arbeit während Corona : Kurzarbeitergeld: Tausenden Firmen aus SH droht Rückzahlung

Die Arbeitsagentur hat 4200 Unternehmen aus dem Norden angeschrieben. Insgesamt wurde über eine Milliarde Euro ausgezahlt.

Kiel | Über eine Milliarde Euro an Kurzarbeitergeld wurden in Schleswig-Holstein seit Ausbruch der Corona-Pandemie ausgezahlt. Jetzt wird überprüft, ob die ausgezahlte Höhe gerechtfertigt war. Teilweise sind Fehler in den Beantragungen aufgefallen. Da das Geld stets nur vorläufig gewährt wird, schreibt die Arbeitsagentur nun tausende Betriebe an. „Rund 37...

