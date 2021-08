Chronik zum 75. Geburtstag : Katastrophen, Affären, Olympia: Das hat SH in seiner Geschichte erlebt

Schleswig-Holstein ist von zahlreichen historischen Ereignissen geprägt, das zeigt ein Blick in die Vergangenheit des Landes. Eine wechselvolle Chronik zum Jubiläum.

Kiel | Schleswig-Holsteins Geschichte ist sehr wechselvoll. Hier einige besonders wichtige Stationen. Auch interessant: Was Schleswig-Holstein gut kann – und was nicht 1460: Vertrag von Ripen Vertreter des schleswig-holsteinischen Adels proklamieren 1460 in der dänischen Stadt Ripen (Ribe) König Christian I. zu ihrem Landesherrn. Schleswig und Holst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.