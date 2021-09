Corona-Impfung für Reisen : Kreuzfahrt mit der Familie: Kinder dürfen teilweise nicht mehr mit

Da Kinder häufig noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, haben sie Nachteile bei Reisen.

Kiel | Eine ausgedünnte Routen-Vielfalt und abgesagte oder verschobene Reisen waren in der Kreuzfahrt-Branche bis vor Kurzem an der Tagesordnung. Nun nehmen die weißen Riesen wieder Fahrt auf – allerdings mit strengen Corona-Regeln. Schon vor einigen Wochen kündigte Hapag-Lloyd an, ab September auf allen Reisen nur noch geimpfte Gäste mitzunehmen. Auch auf e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.