Paradigmenwechsel in SH : Kostenlose Tests für Schüler in der Ferien – Neue Corona-Regeln beschlossen

Bereits am Mittwoch hatte die Landesregierung mit der ab 20. September geltenden neuen Corona-Verordnung des Landes einen Paradigmenwechsel beschlossen.

Kiel | Schleswig-Holsteins Schüler können sich auch in den Herbstferien (4. bis 16. Oktober) kostenlos auf Corona testen lassen. Das gehe in den Testzentren, bei Bedarf stellten Schulen vor den Ferien aber auch Testkits zur Verfügung, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag. „Die Selbstauskunft nach einem negativen Corona-Selbsttest gilt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.