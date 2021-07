Konzertsommer am Kalkberg : Nena und Julia Engelmann kommen nach Bad Segeberg

Die Ende Juli beginnende Veranstaltungsreihe ist um zwei namhafte Künstlerinnen reicher, die in ihrer Branche zu den erfolgreichsten gehören. Tickets für das Duo sind ab sofort erhältlich.

Bad Segeberg | Mit der Veranstaltungsreihe „Gemeinsam stark/Pop am Kalkberg“ beginnt der leicht hinausgezögerte Konzertsommer in Bad Segeberg. Und der ist prominent besetzt: So haben Poetry-Slammerin Julia Engelmann und Rockröhre Nena für den 20. und 21. August (Beginn jeweils um 20 Uhr) zugesagt. „Licht“ von Nena Letztere verkaufte bisher weit mehr als 25 Mil...

