Umfrage des Tages : Knappe Mehrheit hat bei Feiern mit Freunden und Familie noch ein mulmiges Gefühl

Niedrige Infektionszahlen führen auch in SH wieder zu mehr Freiheiten. So ist einiges, was während der Hochphase der Pandemie nicht möglich war, wieder erlaubt.

Avatar_shz von shz.de

08. Juli 2021, 19:00 Uhr

Schleswig-Holstein | Im „Bootshaus“, im „Horizon“ und im „Joy“ darf wieder gefeiert werden – ohne Maske und Abstand, aber dafür mit strengem Testregime. Im Rahmen des Modellprojekts Disco dürfen jene drei Clubs unter wissenschaftlicher Beobachtung jeweils drei Partys veranstalten.

Am 28. Juni hat Schleswig-Holstein zudem weitere Corona-Beschränkungen gelockert. Dank anhaltend niedriger Infektionszahlen gibt es etwa in den Bereichen Kultur, Sport und Einzelhandel wieder mehr Freiheiten.

Weiterlesen: Mehr Besucher, draußen ohne Maske: Das gilt in SH

Für Treffen im Familien- oder Bekanntenkreis gilt derweil: Es dürfen sich bis zu zehn Personen treffen. Nicht mitgezählt werden dabei vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Kinder unter 14 Jahre.



Wir möchten Sie daher heute fragen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Zwischenstand um 11 Uhr: Knapp 290 Stimmen wurden bislang abgegeben. Die Positionen halten sich die Waage. 43 Prozent kosten schon wieder voll aus, was erlaubt ist, während 47 Prozent unserer Leser noch zurückhaltend sind. Unentschlossen zeigen sich zehn Prozent der Teilnehmenden.

Update um 19 Uhr: Inzwischen haben 489 Leser ihre Stimmen abgegeben. 52 Prozent – und damit eine knappe Minderheit – haben noch ein mulmiges Gefühl. 36 Prozent genießen die Zeit mit ihren Liebsten im Rahmen der Möglichkeiten bereits wieder in vollen Zügen. Unentschlossen waren 12 Prozent.

Hinweis: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.