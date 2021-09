BTW 2021 : Knapp 2,3 Millionen Wahlberechtigte zur Bundestagswahl in SH

Mehr Wahlberechtigte gab es noch nie in Schleswig-Holstein. Neun Parteien mehr als noch 2017 stehen am 26. September zur Wahl. In den Wahllokalen gilt die 3G-Regel nicht.

Kiel | Zur Bundestagswahl am 26. September dürfen so viele Schleswig-Holsteiner wie nie zuvor ihre Stimme abgeben. Im Vergleich zur Wahl 2017 stieg die Zahl der Wahlberechtigten um etwa 14.000 auf nun 2,276 Millionen. „Das ist die höchste Zahl der Wahlberechtigten seit 1949 bei Europa- oder Bundestagswahlen“, sagte Landeswahlleiter Tilo von Riegen. Zur Wa...

