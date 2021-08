Umfrage des Tages : Klimawandel in SH: Macht Ihnen der Bericht des Klimarats IPCC Angst?

Wir möchten heute von Ihnen wissen, ob Sie nach dem Bericht mehr Angst vor den Folgen des Klimawandels haben. Stimmen Sie ohne Abo und anonym ab.

10. August 2021, 05:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Der Klimawandel vollzieht sich schneller und folgenschwerer als bislang angenommen – das ist das Ergebnis des ersten Teils des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC.

Die Erde werde sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen – und damit zehn Jahre früher als noch 2018 prognostiziert, heißt es in dem am Montag in Genf veröffentlichten Bericht.

Anstieg des Meeresspiegels ist bereits unumkehrbar

Der Anstieg der Meeresspiegel ist laut Report bereits jetzt unumkehrbar und wird noch hunderte Jahre andauern. An den Küsten stünden dadurch zunehmend schwere Überschwemmungen bevor. Was bisher als Jahrhundertflut galt, könnte sich somit in etwa 80 Jahren schon jährlich ereignen.

