sh:z Klima : Was die globale Klimakrise für uns Schleswig-Holsteiner bedeutet

Der Klimawandel findet nicht mehr nur weit weg in der Arktis oder den Regenwäldern statt. Spätestens nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und weiteren Teilen von Nordrhein Westfalen und Rheinland-Pfalz haben alle erkannt, dass die globale Krimakrise lokal erlebt wird.

Schleswig-Holstein | Doch was genau bedeutet die Klimakrise für uns in Schleswig-Holstein, die wir zwischen den Meeren leben? Welche Auswirkungen haben heiße, trockene Sommer auf die Landwirtschaft? Mit unserer Serie sh:z Klima setzen wir die Auswirkungen der globalen Klimakrise in einen lokalen Kontext. Wir beleuchten, wer schon jetzt von der Klimakrise betroffen ist,...

