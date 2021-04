Deutsch-dänische Grenze : Kleine Grenzübergänge öffnen am Freitag wieder

Am Freitag sollen die kleinen Grenzübergänge zwischen Dänemark und Deutschland wieder geöffnet werden.

Flensburg | Der Grenzübertritt zwischen Deutschland und Dänemark soll ab Freitag auch an den kleinen Grenzübergängen wieder möglich sein. Dies teilt die dänische Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die dänische Regierung hat hatte am 20. Februar verschärfte Grenzkontrollen eingeführt und im Zuge dessen eine Reihe kleinerer Grenzübergänge geschlossen. Wei...

