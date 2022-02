Ergebnis der Umfrage des Tages : Klare Mehrheit der shz.de-Nutzer käme gut einen Tag ohne Handy aus

Für viele ist das Smartphone längst absolut unverzichtbar. Doch was, wenn es zu Störungen kommt wie am Dienstag? Wir wollten von unseren Lesern wissen, ob das ein Problem wäre. Drei von vier verneinen das.

24. Februar 2022, 17:25 Uhr

Flensburg | Am Dienstag waren das Mobilfunknetz sowie das mobile Internet der Deutschen Telekom von erheblichen Störungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Während die Telekom auf Twitter von „vereinzelten“ Problemen sprach, berichteten auf dem Portal „allestörungen.de“ viele Menschen aus unterschiedlichen Orten in Deutschland, dass im Netz der Deutschen Telekom „telefonieren nicht möglich“ sei.

Viele Menschen können heute kaum noch ohne ihr Handy. Eine solche Störung wäre für sie schon eine mittelgroße Katastrophe. Wir wollten deshalb von Ihnen wissen, auf welcher Seite sie stehen.

Beim Zwischenstand um 17.25 Uhr haben 74 Prozent erklärt, dass ihnen ein Tag ohne Smartphone nichts ausmachen würde. 17 Prozent hätten damit allerdings arge Probleme.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.