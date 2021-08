Kinderschutzbund Schleswig-Holstein : An der Spitze bleibt ein vertrautes Gesicht

Irene Johns bleibt Landesvorsitzende des Kinderschutzbunds Schleswig-Holstein. Der Landesverband kämpft weiter für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz.

Kiel | Es war die erste Zusammenkunft in Präsenz seit Beginn der Corona-Pandemie: Der Kinderschutzbund in Schleswig-Holstein hat in Kiel einen neuen Landesvorstand gewählt. An der Spitze aber bleibt ein vertrautes Gesicht: Die Delegierten bestätigten Irene Johns als Landesvorsitzende, sie hat das Amt seit 2002 inne. Neu als Stellvertreter gewählt wurde Am...

