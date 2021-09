Nach Schüssen im Ostring : Kieler vermutlich bewaffnet auf der Flucht: Polizei sucht mit Foto nach Schützen

Er soll in Kiel auf den neuen Partner seiner Ex-Freund geschossen haben, ist weiter bewaffnet. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach Mehmet Krasniqi.

Avatar_shz von Eckard Gehm

10. September 2021, 15:27 Uhr

Kiel | Nach den Schüssen in einem Mehrfamilienhaus im Kieler Ostring, befindet sich der Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Da er vermutlich weiter bewaffnet ist, haben Polizei und Staatsanwaltschaft mit richterlichem Beschluss ein Bild des Mannes veröffentlicht.

Richter erließ Untersuchungshaftbefehl

Axel Bieler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel: „Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich um den 44 Jahre alten Mehmet Krasniqi, der zuletzt in Kiel lebte. Seit der Tat ist sein Aufenthaltsort unbekannt.“ Auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft habe ein Haftrichter Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Mann erlassen.

Mehmet Krasniqi soll in das Mehrfamilienhaus seiner Ex-Freundin eingedrungen sein und dort mehrfach geschossen haben. Getroffen wurde der mutmaßlich neue Partner (22) der Ex-Freundin. Laut Polizei wurde das Opfer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Polizeisprecher Björn Gustke: „Lebensgefahr bestand nicht.“ Nach Informationen von shz.de wurde der junge Mann am Arm getroffen.



Mehmet Krasniqi könnte die Schusswaffe noch dabei haben

Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, dürfte die Tat persönliche Gründe haben. Gustke: „Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Tatverdächtige eine Schusswaffe bei sich trägt, bittet die Polizei dringend darum, den Flüchtigen nicht direkt anzusprechen.“

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können oder diesen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Tatortnähe oder auf der Flucht gesehen haben, würden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-160 3333 in Verbindung zu setzen oder den Notruf 110 zu wählen.